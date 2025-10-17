Agencias

Destruyen con una bomba el coche de un periodista de investigación italiano cerca de Roma

Por Newsroom Infobae

El periodista de investigación italiano Sigfrido Ranucci, presentador de un programa en la cadena pública RAI, ha sido objetivo de un ataque con bomba que ha provocado graves daños en su vehículo, en un incidente que se ha saldado sin daños personales y que ha recibido la condena unánime de la clase política.

El vehículo estaba aparcado junto a la vivienda del presentador, en la localidad de Pomezia, situada a las afueras de Roma. La Fiscalía ya ha abierto una investigación por estos hechos, atribuidos en un primer momento al estallido de una bomba colocada en los bajos del coche de Ranucci.

El periodista ha confirmado en declaraciones a la agencia AdnKronos que interpondrá una denuncia ante los Carabineros.

"La potencia de la explosión era tal que podría haber matado a cualquiera que pasara por allí en ese momento", ha advertido el programa Report en sus redes sociales, indicando que, además del coche de Ranucci, también resultaron dañados otro vehículo y una vivienda contigua.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha ordenado medidas especiales de protección al periodista, mientras que la jefa del Gobierno, Giorgia Meloni, ha expresado su "firme condena" por el "grave acto intimidatorio" sufrido por Ranucci, así como su "plena solidaridad".

"La libertad y la independencia de la información son valores irrenuciables de nuestra democracia y seguiremos defendiéndolas", ha subrayado Meloni en su cuenta de X.

