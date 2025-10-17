Claudia Bavel aclara si le ha hecho un "amarre" a Iker Casillas para enamorarlo: "Lo amarré con mi personalidad"

En ocasiones la ficción supera a la realidad; y así ha sucedido una vez más cuando el programa 'El tiempo justo' ha revelado que Claudia Bavel habría hecho un "amarre de amor" para reconquistar a Iker Casillas después de que el exportero rompiese fulminantemente con ella tras la publicación de unas imágenes abandonando juntos un hotel de Barcelona en enero de 2024 destapando el romance que mantendrían desde hace meses.

Según el magazine presentado por Joaquin Prat, la creadora de contenido para adultos habría recurrido a un santero para volver con el ex de Sara Carbonero, al que le habría pedido recuperar al exfutbolista, y tambíen que mantuviese alejadas a otras mujeres, revelando que "iban a tener hijos" antes de su ruptura.

Un ritual valorado en 7.000 euros, que incluiría 2.000 por un ritual de 'desesperación', otros 2.000 por uno de endulzamiento, 25 euros por una gallina, 50 por pollos, 75 por carne roja, o 25 por unas velas negras, y del que Claudia debería 4.000 euros.

Una surrealista información a la que Iker no ha tardado en reaccionar con la periodista Leticia Requejo: "¿Qué es un amarre? ¿Amarre de qué? La gente está fatal, en serio. No he notado nada. Menudas tonterías, es todo absurdo. Para el tren que me bajo de este mundo. Te agradezco que me lo cuentes, así no me pillas de sopetón", ha expresado sin ocultar su sorpresa, asegurando que no ve a la actriz de cine para adultos capaz de hacer tal cosa.

Y ahora es Claudia la que ha salido al paso de las acusaciones de que ha hecho un "amarre" a Casillas, y de que debe por el mismo 4.000 euros. En su reaparición ante las cámaras de Europa Press antes de viajar a Madrid para sentarse en un plató y hablar sobre esta polémica que la vuelve a poner en el punto de mira de la prensa, la catalana se ha tomado con humor el relato del santero y ha dejado entrever que nada hay de cierto en que recurrió a él para reconquistar al exfutbolista.

"Es que es muy divertido esto, lo siento un montón. La verdad que más que santero a mí me parece carnicero porque no sé a cuántos animales ha comprado este señor, pero bueno" ha expresado sin poder contener la risa, negando con la cabeza que pidiese a este hombre que apartase a otras mujeres de Iker porque estaba celosa.

"Vosotros estaros atentos esta tarde a la televisión y ya está, nos vamos a reír todos juntos. Me voy" ha añadido, insinuando que será en el plató de 'El tiempo justo' donde desmonte el testimonio de este santero.

Además, y muy segura de sí misma, ha afirmado que si Casillas no se ha creído este asunto es "porque sabe que lo amarraría con mi personalidad".