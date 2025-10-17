Agencias

Ascienden a 30 las asesinadas por violencia de género en lo que va de año, tras confirmarse el caso de Badajoz

Por Newsroom Infobae

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 30 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2025 y a 1.325 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar el caso de una mujer en la provincia de Badajoz.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 46 años, asesinada presuntamente por su pareja este martes 14 de octubre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Precisamente, una mujer de 46 años fue atropellada este martes en La Codosera (Badajoz) presuntamente por su pareja, un hombre de 43 años. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para la pareja de la víctima.

Se trata del tercer asesinato por violencia machista de este año en Extremadura. Por comunidades, Andalucía cuenta hasta la fecha con el mayor número de casos de crimenes machistas de este año, con diez. Le sigue Asturias y Extremadura, con tres; Canarias, Cataluña y Galicia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, Murcia y La Rioja, con uno cada una.

