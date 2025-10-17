Ana Duato, primeras palabras tras el recurso de la Abogacía del Estado

La Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia absolutoria de Ana Duato, que el pasado mes de julio fue exonerada por la Audiencia Nacional de los siete delitos de fraude contra la Hacienda Pública de los que estaba acusada en el marco del 'caso Nummaria'.

El magistrado Joaquín Delgado consideró que no había pruebas suficientes para sustentar la condena, argumentando que la protagonista de 'Cuéntame cómo pasó' no conocería la trama societaria ideada por su gestor, Fernando Peña (cabecilla de la trama, condenado a 80 años de cárcel) para evadir el pago de impuestos.

En un recurso fechado el 15 de octubre, los abogados del Estado subrayan que la Audiencia Nacional ha proyectado una "imagen de ingenuidad" de Duato incompatible con las pruebas presentadas durante el juicio, y reclaman a la Sala de Apelaciones de la AN en nombre de la Agencia Tributaria que revoque la absolución de la intérprete y también la de su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau.

Tras esta información que se ha conocido esta semana, Ana Duato ha reaparecido ante las cámaras y ha asegurado que afronta este nuevo varapalo "con paciencia, otra vez" porque "son muchos años ya" aunque ha reconocido que "el abogado del Estado está en su derecho de hacer un recurso".

Eso sí, la actriz ha dejado claro que "me parece que acusar al Tribunal, que está compuesto por tres ilustrísimos jueces, de paternalismo, me parece una falta de respeto, ¿por qué? ¿por qué soy mujer?" y ha reconocido que el escrito presentado "es una pataleta, que según mi abogado, es una pataleta con toque de infantilismo".

Además, Duato ha explicado que "esto es un proceso largo y cada parte tiene sus momentos que son, desgraciadamente, muy largos, hace ya diez años de este proceso... por el camino se quedan muchas cosas".

La intérprete ha confesado que se hace cargo "de toda la gente que no tiene la oportunidad como yo de expresar o decir las injusticias o de cómo se sienten". Tanto que "podría montar un gabinete emocional" porque "esto es un mal de nuestro tiempo y de nuestra sociedad, hay muchísima gente con sus vidas destrozadas". Por último, ha recalcado que está "tranquila" y que "creo en la justicia".