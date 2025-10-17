Al menos dos muertos en una estampida durante el funeral de Estado del ex primer ministro de Kenia Raila Odinga

Al menos dos personas han muerto y decenas más han resultado heridas durante una estampida que ha tenido lugar este viernes en el estadio Nyayo de la capital de Kenia, Nairobi, durante el funeral de Estado del ex primer ministro Raila Odinga, que falleció esta semana a los 80 años.

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha informado a través de su perfil en la red social X de que dos personas han perdido la vida y que han atendido a 163 pacientes, si bien ha derivado a centros médicos únicamente a 34 de ellos. La mayoría presentaba traumatismos y fracturas.

Por su parte, la Cruz Roja de Kenia ha señalado que ha sido "un día desafiante" para sus equipos en el mencionado estadio, donde han tenido que responder a "una estampida que dejó a muchos necesitando atención urgente".

"Los equipos de respuesta de la Cruz Roja de Kenia continúan brindando primeros auxilios, apoyo psicosocial y ayudando con las evacuaciones médicas junto con los socios de emergencia", ha informado.

Estos hechos tienen lugar apenas un día después de que tres personas murieran y decenas más resultaran heridas durante el velatorio de Odinga, después de que la Policía disparara y lanzara gases lacrimógenos para dispersar a la multitud congregada.

Odinga, candidato en cinco ocasiones a la Presidencia del país africano, ha fallecido a los 80 años en un hospital de India en el que fue hospitalizado a causa de un deterioro de su estado de salud. El que fuera primer ministro entre 2008 y 2013 habría sufrido un infarto en un hospital de Kerala en el que fue ingresado por una infección bacteriana tras sufrir un desmayo.

El opositor saltó a la primera fila de la política tras ser encarcelado en 1982 por un supuesto plan para dar un golpe de Estado, pasando en prisión dos etapas --entre 1982 y 1988 y entre 1989 y 1991--, convirtiéndose en el preso político que más tiempo pasó en prisión durante la Presidencia de Daniel arap Moi, quien encabezó el país entre 1978 y 2002.