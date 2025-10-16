Xabi Alonso y su misión de encontrar hueco a Bellingham en un centro del campo superpoblado

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se enfrenta tras el parón internacional de octubre a la misión de encontrar hueco en un centro del campo ya superpoblado a un Jude Bellingham que sigue buscando su punto óptimo de forma tras su fastidiosa lesión en el hombro, todo ello sin poner en peligro el equilibrio necesario para que el equipo merengue no descarrile.

Bellingham cayó de pie en el Real Madrid desde su fichaje en el verano de 2023 con apenas 20 años. A las dudas sobre una posible difícil aclimatación a una nueva Liga y a la envergadura de un club como el merengue, el centrocampista respondió con su versión más determinante y completa de su carrera, con dobles dígitos en sus registros goleadores (23) y de asistencias (13).

Todavía sin Kylian Mbappé en el equipo -llegó el verano de 2024-, el internacional inglés sacó a relucir sus grandes virtudes beneficiado por un sistema con los cuatro hombres del centro del campo en rombo hecho a medida para las cualidades de este 'todocampista'.

Olfato goleador, potencia, recorrido y llegada son algunas de las capacidades que Bellingham multiplicó en la temporada 2023-2024, donde marcó 23 goles, aunque la figura del delantero francés complicó el curso pasado algo más a Carlo Ancelotti encontrarle el hueco idóneo en el esquema. De hecho, volvió a su función de volante, con menos presencia ofensiva (15 tantos) y más responsabilidad defensiva, mucho más cerca de la construcción.

Ahora esta es una tarea para Xabi Alonso, que debe encontrar sitio a un jugador titularísmo desde que firmó por el conjunto blanco. Y lograrlo mientras construye un equipo equilibrado, tan afilado en ataque como comprometido en la presión, siempre guiado por el mismo espíritu colectivo, unos principios que se difuminaron con el paso de los partidos la pasada temporada.

El inglés ha ido poco a poco sumando minutos, incluso fue titular en el derbi del Riyadh Air Metropolitano, aunque la apuesta por el '5' no salió bien. Después de esto, no volvió a ser de la partida, aunque después de un largo parón internacional, perfecto para seguir con su puesta a punto -no fue convocado con Inglaterra-, ya debería empezar a tener mucho más protagonismo, en busca de su mejor versión.

Por ello, Xabi Alonso debe encontrarle sitio en el once, una tarea para nada sencilla. Aurélien Tchouaméni es innegociable como pivote y Arda Güler, que seguramente empezó jugando por la baja de Bellingham, está en un momento excelso -3 goles y 4 asistencias en 10 encuentros-. Pese a haber jugado de lateral el último partido, el uruguayo Fede Valverde también oposita con fuerza en el medio, mientras Dani Ceballos también está empujando por un hueco como titular, algo que ya ha ocurrido en tres de los últimos cuatro partidos, y Eduardo Camavinga también está ya listo.

Con Vinícius Júnior y Kylian Mbappé fijos arriba, y Franco Mastantuono ganando enteros en la derecha, parece que las bajas de Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal le podrían facilitar la decisión al técnico tolosarra, aunque en un corto plazo porque están cerca de volver. Y es que estas ausencias en el lateral derecho 'obligan' a Valverde a ocupar esta demarcación que ya ha confirmado que no es demasiado de su agrado, pero Alonso sabe que el 'Halcón' ahí también rinde.

Así, Bellingham, cuando se acerca una semana exigente con el duelo ante la Juventus (22 de octubre) y el Clásico (26), aparecerá como interior junto a Arda Güler, siendo ese nexo entre la medular y la parte ofensiva. "Puede participar en la elaboración y en la finalización. Tiene esa gran capacidad para variar. Tenemos que ser inteligentes para llegar a él de la mejor manera posible, con la mayor ventaja posible para que él sea desequilibrante", analizó entonces Alonso sobre el inglés.

Ahora, el técnico vasco, con todos sus seis centrocampistas ya sanos, debe decidir si mantiene el doble pivote Tchouaméni-Ceballos o sacrifica al utrerano, si coloca al '5' de mediapunta por delante, con Güler o Mastantuono en la derecha. Eso hasta que Valverde tenga que volver al centro del campo, cuando el rompecabezas sea aún más complejo.

Pero Alonso, si Bellingham está cerca de verdad del jugador que puso de pie al Santiago Bernabéu en su primer curso, sabe que tiene un recurso de mucho valor que ya se pudo ver en cierta proporción ante el Villarreal CF, en el último partido antes del parón, duelo en el que ya dejó muestras de que su mejor nivel está cerca de nuevo. Ahora, el vasco suma a la causa un arma con mucho potencial y que ayudará a 'Vini' y al lanzado Mbappé en su responsabilidad ofensiva.