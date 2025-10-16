Un tribunal israelí extiende seis meses más la detención del director del hospital Kamal Aduan en Gaza

Un tribunal del distrito de Beersheva ha extendido seis meses más la detención del director del Hospital Kamal Aduan, Hosam Abú Safiya, arrestado el pasado mes de diciembre por el Ejército israelí tras un asalto al centro sanitario, ubicado en el norte de la Franja de Gaza.

El Centro Palestino Al Mezan para los Derechos Humanos ha denunciado que Abú Safiya permanece entre rejas sin juicio ni cargos en su contra y ha denunciado que la detención administrativa representa "una flagrante violación del Derecho Internacional", en particular por las protecciones brindadas a trabajadores sanitarios.

"Las autoridades de ocupación detuvieron a Abú Safiya el 27 de diciembre de 2024 mientras desempeñaba su labor como director del Hospital Kamal Aduan en el norte de la Franja de Gaza, y le impidieron recibir la visita de un abogado durante 47 días, durante los cuales fue sometido a tortura y malos tratos", ha señalado la ONG palestina en un comunicado.

En un primer momento, Abú Safiya fue encarcelado en el centro de detención de la base militar de Sde Teiman, conocida por las violaciones y abusos contra presos palestinos, si bien luego fue trasladado a la prisión de Ofer, donde permanece desde su detención.

La ONG palestina denunció que fue sometido a tratos degradantes, malos tratos y duros interrogatorios. Durante su estancia en la prisión de Sde Teiman fue obligado a sentarse sobre piedras afiladas durante horas, mientras que las autoridades le negaron tratamiento médico debido a una miocardiopatía.

El Ejército israelí informó el pasado mes de diciembre que durante la toma del hospital, considerado por Israel como un cuartel general del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), murieron 20 "terroristas" y fueron detenidos otros 240, entre ellos Abú Safiya, a quien acusaron de ser miembro de la milicia palestina.