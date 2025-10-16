Starmer tilda de "errónea" la decisión de impedir a aficionados israelíes que asistan a un partido de fútbol

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha tildado de "errónea" la decisión de impedir a aficionados israelíes que asistan al partido de Europa League entre el Aston Villa y el Maccabi Tel Aviv, que se jugará el 6 de noviembre en Birmingham.

"Esta es una decisión errónea. No toleraremos el antisemitismo en nuestras calles. El papel de la Policía es garantizar que todos los aficionados al fútbol puedan disfrutar del partido, sin temor a la violencia o a la intimidación", ha declarado a través de su perfil en la red social X.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, ha considerado que se trata de "una vergüenza nacional". "¿Cómo han llegado las cosas a esta situación?", ha cuestionado, antes de pedir a Starmer que garantice que los aficionados judíos puedan ingresar a cualquier estado de fútbol del país. "De lo contrario, se enviaría un mensaje horrendo y vergonzoso", ha zanjado.

El organismo responsable de emitir certificados de seguridad para cada partido en Villa Park ha escrito al Aston Villa y a la UEFA para informar de que no se permitirá la asistencia de ningún aficionado visitante al estado para este encuentro, según ha informado el equipo local a través de un comunicado.

La Policía ha transmitido sus "preocupaciones sobre la seguridad pública fuera del estadio y sobre la capacidad para gestionar cualquier posible protesta esa noche". "El club mantiene un diálogo continuo con el Maccabi Tel Aviv y las autoridades locales durante todo el proceso, priorizando la seguridad de los aficionados que asistan al partido y la de los residentes locales", ha añadido.