South (IAG) se hace con el handling de los aeropuertos de Lisboa, Oporto y Faro de manera peliminar

South, la filial de IAG para servicios de handling, ha quedado en el primer puesto del concurso para la licitación internacional de asistencia en tierra de los aeropuertos portugueses de Lisboa, Faro y Oporto al obtener la mejor puntuación en el informe de ANAC, gestor aeroportuario portugués.

La licencia tendría un periodo de adjudicación de siete años desde su entrada en vigor, aún por determinar. South es en la actualidad la primera empresa de handling por volumen de negocio en España y está entre las diez primeras compañías del mundo. Opera en 38 aeropuertos nacionales con una plantilla de más de 8.000 personas y da servicio a más de 100 compañías cliente.

South, que nació como compañía independiente en mayo de 2024, tiene el objetivo de ganar presencia internacional. Por eso, acudió a principios de 2025 junto a Clece a la licitación de los servicios de handling para los aeropuertos portugueses de Lisboa, Faro y Oporto.

El consejero delegado de South, Miguel Ángel Gimeno, ha señalado que está "orgulloso" y ha indicado que esto "demuestra que South es una compañía fuerte, solvente y competitiva, capaz de ofrecer propuestas de valor que destacan incluso en el ámbito internacional".

Ahora, según marca la normativa, se abre el periodo de alegaciones de cinco días para que otros participantes en la licitación puedan revisar la resolución preliminar de ANAC e impugnar resultados.

Se trata de una licitación pública convocada en octubre de 2024 por la ANAC, que se desarrolla conforme a la ley y con normas claras para la concesión de las respectivas licencias.