Se entrega a las autoridades el jefe de una de las disidencias de 'Iván Mordisco' en Cauca

Por Newsroom Infobae

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado este miércoles que el jefe de una de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que lidera alias 'Iván Mordisco', Elkin Eduardo Ramírez, conocido bajo 'Faiber', se ha entregado a las autoridades.

"Alias 'Faiber' se ha entregado. Era jefe de comisión del frente llamado Carlos Martínez. Muestra el nivel de descomposición al que llega este tipo de grupos armados vinculados por negocios ilícitos y el éxito de la estrategia militar y social en el cañón del Micay en el Cauca", ha señalado en su cuenta de la red social X, donde ha difundido una imagen del paramilitar detenido.

Este hombre se presentó en un puesto de control policial en San José del Guaviare, donde los agentes hicieron efectiva la orden de captura que tenía en su contra, según fuentes citadas por Caracol Radio, que apuntan asimismo a que estaría detrás de múltiples atentados en el Cauca, incluido el del pasado marzo que se saldó con la muerte de un militar y varios heridos, entre ellos civiles.

