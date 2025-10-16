Santander supera el 40% de ejecución de su recompra de acciones de 1.700 millones de euros

Banco Santander ha ejecutado el 41,1% de su programa de recompra de acciones de 1.700 millones de euros, lanzado en julio, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Hasta ahora, el banco se ha hecho con 85,5 millones de acciones propias, para lo que ha tenido que emplear unos 698 millones de euros a un precio medio de 8,30 euros.

Durante la última semana, del 9 al 15 de octubre, ha recomprado 11,1 millones de acciones a un precio medio de 8,61 euros, con un importe total de 95,3 millones de euros

Los 1.700 millones de la recompra equivalen a aproximadamente el 25% del beneficio ordinario del grupo en el primer semestre. El objetivo del programa es reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones adquiridas.

El número máximo de acciones a adquirir en ejecución del programa dependerá del precio medio al que tengan lugar las compras, pero no excederá de 1.373.961.787 acciones. Asumiendo que el precio medio de compra de acciones en ejecución del programa fuese de 7,55 euros, el número máximo de acciones que se adquirirían sería de 225.165.563 (1,51% del capital social del banco).

El programa durará como mucho hasta el 3 de enero. Las adquisiciones de acciones se realizarán en el Mercado Continuo español, en Turquoise Europe, DXE Europe y Aquis Exchange Europe.

Además, el pasado 30 de septiembre, el consejo de Banco Santander aprobó el reparto de un dividendo a cuenta en efectivo de 0,115 euros por acción, que corresponde al 25% del beneficio obtenido por la entidad en el primer semestre.