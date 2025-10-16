Repsol y Forestalia promueven un 'megaproyecto' de hibridación en Aragón de más de 1.600 MW

Repsol y Forestalia promoverán en Aragón el mayor proyecto de hibridación energética de España y uno de los más grandes a nivel mundial, con la central de ciclo combinado de Escatrón de la multienergética, de 818 megavatios (MW) y un total de quince parques eólicos, que suman otros 805 MW, adquiridos al grupo de renovables, que seguirá siendo su desarrollador hasta su puesta en marcha, informaron ambas compañías.

En concreto, este proyecto de hibridación sumará más de 1.600 MW de dos fuentes energéticas diferentes, pero que comparten el mismo punto de conexión a la red.

Los parques eólicos que forman parte del proyecto están en fase de tramitación y desarrollo y cuentan con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable.

Este proyecto tiene una clara sinergia con el desarrollo, por parte de un tercero, de un centro de datos ubicado en las proximidades de la central. Para este centro de datos, Repsol dispone de 402 MW de autoconsumo de energía renovable otorgados ya por Red Eléctrica de España.

A ellos se sumará la energía de soporte, de más de 800 MW, que aportará esta hibridación, otorgando una capacidad que posicionará este futuro centro de datos como uno de los más potentes del país.

El director general de Generación Baja en Carbono de Repsol, João Costeira, señaló que este innovador proyecto de hibridación optimiza la cartera renovable del grupo, "aprovechando la ubicación estratégica y la alta capacidad de interconexión de la central de Escatrón". "Además, permitirá a los desarrolladores del centro de datos autoconsumir energía renovable de fuente eólica", dijo.

Por su parte, el director de Desarrollo Eólico y Solar de Forestalia, Fernando Samper García, consideró que el proyecto "es una oportunidad para la compañía de posicionarse de manera diferenciada en el mercado, aportando soluciones energéticas renovables e innovadoras".