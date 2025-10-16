Reino Unido cifra en 250 kilómetros cuadrados el terreno capturado por Rusia en septiembre en Ucrania

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han afirmado este jueves que el Ejército de Rusia habría capturado otros 250 kilómetros cuadrados de territorio en Ucrania en septiembre, una cifra que supone "un notable descenso" respecto a la cantidad de territorio ocupado por las tropas rusas durante el mes de agosto, cuando esta cifra ascendió a los 465 kilómetros cuadrados.

"Esto sigue una línea de moderados descensos mensuales sobre territorio tomado entre junio y agosto de 2025", han dicho, antes de afirmar que la rebaja en septiembre "se debe muy probablemente al foco de las Fuerzas Terrestres de Rusia (RGF) en la reubicación de múltiples divisiones en la línea de frente, especialmente divisiones aerotransportadas, desde la provincia de Sumi a las de Donetsk, Jersón y Zaporiyia".

Así, han resaltado que "las fuerzas rusas han seguido avanzando en la provincia de Dnipropetrovsk", acercándose a Oleksivka y Novogrigorivka después de tomar Verbove" a principios de octubre. "Las RGF luchan por el control de la mayoría de Kupiansk, en Járkov, con informaciones que apuntan a que las fuerzas rusas han capturado la mayoría de los rascacielos en la zona norte de la ciudad y que las fuerzas ucranianas llevan a cabo operaciones para expulsarlas", ha agregado.

"Las RGF siguen llevando a cabo esfuerzos intensos para rodear Pokrovsk, en Donetsk, nudo logístico clave ucraniano que apoya las operaciones en el Donbás", han detallado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X.

Por último, los servicios de Inteligencia británicos han hecho hincapié en que "Pokrovsk sigue siendo probablemente el eje prioritario para Rusia, con una mayor proporción de asaltos rusos respecto al resto de la línea de frente", en medio de la intensificación de sus ofensivas en Donetsk.