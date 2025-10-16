Puente ve "poco estético" que los ministerios paguen con efectivo, él preferiría abonar gastos con carta de crédito

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha reconocido que en los ministerios del Gobierno, incluido el suyo, se realizan pagos en efectivo para devolver los gastos de representación de sus trabajadores, si bien ha asegurado que le parece "poco estético" y que él prefiere que ese procedimiento se abone directamente a través de tarjetas de crédito.

Así lo ha asegurado en una entrevista en 'Más de uno' de Onda Cero, que ha recogido Europa Press, en la que también ha asegurado que no ha pasado ningún gasto de representación desde que es ministro, pero que entiende que un secretario de Organización del PSOE, como era José Luis Ábalos, abone gastos de representación porque haría una "infinidad de viajes".

"Pagar en efectivo (...) eso se está haciendo en los ministerios. Sí, eso se hace en el Gobierno de España, a día de hoy. No es estético. A mí me parece, sinceramente, en el siglo XXI y en el momento en el que vivimos, no sé como calificarlo, pero es lo que hay", ha indicado, añadiendo que lo ha "intentado cambiar".

Puente ha relatado que donde sí pudo cambiarlo fue durante su época como alcalde de Valladolid, que también tenía el sistema de pagos en efectivo para los gastos de representación. Pese a la "resistencia" inicial del interventor municipal, logró establecer una tarjeta de crédito para él y su jefa de gabinete para ese tipo de costes.

"Y cuando salimos fuera, en lugar de andar pidiendo el ticket y tener yo que pagar, anticipar (el dinero), que soy un desastre para eso, pierdo los tickets y al final me comía los gastos de representación, y así queda todo registrado", ha proseguido en su explicación.

Volviendo al Ministerio de Transportes, ha detallado que actualmente se presentan los tickets, los contabiliza el interventor, y el jefe de la delegación --cuando el equipo del Ministerio realiza un viaje--, va con dinero que le da como anticipo de caja el interventor y, "si lo pierde, lo pone de su bolsillo".

"Cuando vuelve, dice, 'me ha sobrado tanto'. Y esto es lo que el interventor fiscaliza y contabiliza. ¿No es más razonable una tarjeta?", ha ahondado en su propuesta el ministro de Transportes.

NO HAY FINANCIACIÓN IRREGULAR EN EL PSOE

En este sentido, Puente ha sostenido que "nunca" ha pasado gastos de representación al PSOE y que desconoce si a día de hoy aún se devuelven los tickets en dinero en metálico, aunque de así serlo no le parece "nada fuera del otro mundo" lo que "hemos visto estos días" tras la publicación del nuevo informe de la UCO sobre los pagos en efectivo del PSOE a Ábalos.

"Pues (Ábalos) era el secretario de Organización del partido, recorrería media España de sede en sede, hablando con unos y con otros, tendría que dormir, comer, desayunar, y eso se salía de otro tipo de funciones, y el partido le reintegraba", ha añadido, defendiendo que "los gastos que se habían generado, se han abonado".

Al hilo, se ha referido al informe de la UCO sosteniendo que de él se desprende que "no hay financiación irregular" desde el momento en el que dice que "coinciden al céntimo las cantidades que el PSOE declara haber abonado al señor Ábalos y las que ha percibido".

"No hay el más mínimo indicio de que el PSOE se haya financiado ilegalmente", ha agregado, señalando que los partidos de derecha "están gestionando de forma desastrosa las expectativas" sobre la presunta financiación irregular de Ferraz.