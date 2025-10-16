Puente dice que los PGE son convenientes pero "no indispensables" y afirma que se presentarán los de 2026

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este jueves que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son "convenientes e importantes", pero "no indispensables", aunque sean una obligación del Gobierno de turno.

En todo caso, Puente, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, ha indicado que los Presupuestos de 2026 se van a presentar, tal y como ha dicho el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Se van a presentar los Presupuestos", ha recalcado Puente, que ha añadido que, aunque desconoce la fecha, se está trabajando en su elaboración.

"Yo soy el ministro de Transportes, no soy el de Hacienda, pero lo que le puedo decir es que Hacienda ha recabado de los ministerios, al menos del mío, sin ninguna duda, todas las fichas para conformar el presupuesto. Ese tema está terminado. Por lo tanto, entiendo que estarán con la tramitación para presentar el siguiente paso procedimental. Eso será así", ha subrayado.

Preguntado por si no le parece una anomalía que España siga con los Presupuestos de 2023 tras varias prórrogas, Puente ha indicado que esto le parece "consistente con la situación política" actual, "de mucha fragmentación, de dificultades para alcanzar acuerdos".

"No estamos en una situación de gobiernos monocolor. Yo fui alcalde ocho años. El primer mandato goberné a tres bandas, el segundo con un único socio. Siempre presenté los presupuestos en tiempo y forma, porque pude, pero no siempre se puede. Tenemos el caso de Castilla y León que lleva cinco prórrogas presupuestarias", ha asegurado.

Puente ha afirmado que "no le quita gravedad a la cuestión procedimental", pues hay una obligación constitucional que hay que cumplir, la de presentar los Presupuestos, pero sí la ha restado importancia "al tema de fondo", es decir, "a las consecuencias prácticas o materiales para el país de tener un presupuesto prorrogado".

"Yo no creo que sea un tema tan importante, tenemos un presupuesto del año 2023 que es un buen presupuesto. Se han hecho muchas modificaciones presupuestarias a través de distintas medidas, por ejemplo, en el caso concreto del transporte, pues la gratuidad del transporte o las bonificaciones se han aprobado al margen del presupuesto a través de un Real Decreto", ha defendido Puente.

En este sentido y preguntado por las declaraciones del ministro de Función Pública, Óscar López, en las que condicionaba la subida salarial de los empleados públicos a que hubiera Presupuestos, Puente ha afirmado que, si no hay Presupuestos, espera que eso se pueda solucionar de otra manera.