Agencias

Prisión provisional para el hombre detenido por el atropello mortal a su mujer en La Codosera

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 43 años detenido por atropello mortal a su pareja, de 46, el pasado martes en la localidad pacense de La Codosera.

El detenido, que está siendo investigado por un presunto delito de homicidio doloso se ha acogido a su derecho a no declarar.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer se está haciendo cargo de la instrucción que se encuentra en un momento inicial a la espera de practicarse las pruebas testificales y periciales oportunas, según señala el TSJEx en nota de prensa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Interacción multimodal y agentes: Copilot se integra en el centro de la experiencia de Windows 11

Interacción multimodal y agentes: Copilot

South (IAG) se hace con el handling de los aeropuertos de Lisboa, Oporto y Faro de manera peliminar

South (IAG) se hace con

El expresidente Joseph Kabila y varios opositores crean una nueva plataforma política en RDC

El expresidente Joseph Kabila y

Israel deja en el aire la reapertura de Rafá aunque ya avisa de que "no pasará ayuda humanitaria"

Israel deja en el aire

Mueren tres miembros de las fuerzas de seguridad por la explosión de una bomba en el este de Siria

Mueren tres miembros de las