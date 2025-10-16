Prisión provisional para el hombre detenido por el atropello mortal a su mujer en La Codosera

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 43 años detenido por atropello mortal a su pareja, de 46, el pasado martes en la localidad pacense de La Codosera.

El detenido, que está siendo investigado por un presunto delito de homicidio doloso se ha acogido a su derecho a no declarar.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer se está haciendo cargo de la instrucción que se encuentra en un momento inicial a la espera de practicarse las pruebas testificales y periciales oportunas, según señala el TSJEx en nota de prensa.