Nuria Roca, rebosante de orgullo, reacciona al Premio Planeta de Juan del Val

A pesar de mantenerse en un discreto segundo plano durante la gala del Premio Planeta, Nuria Roca se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche gracias a la preciosa y conmovedora dedicatoria de Juan del Val al ganar el prestigioso galardón -dotado con un millón de euros- con su novela 'Vera, una historia de amor'.

"Pero este premio es para una persona que es Nuria, porque sin ti esto sería imposible, porque sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro, llevo 30 años mirándote, casi 30 años mirándote, descubro la suerte que tengo. Te amo, eres mi vida, te quiero" expresaba emocionadísimo.

Y ha sido este jueves por la mañana, todavía asimilando lo vivido horas antes, cuando Nuria ha reaccionado públicamente al hito logrado por su marido. Rebosante de orgullo, la presentadora ha compartido un mensaje en Instagram que ha comenzado con una de las frases del discurso de Juan al recoger el galardón: "La vida, nunca se sabe*".

"Tú no eres consciente, pero mientras ibas construyendo a VERA -protagonista de su novela- y no me preguntes por qué porque yo tampoco lo sé, yo te iba haciendo fotos, siempre de vacaciones, porque hasta de vacaciones te has entregado en cuerpo y alma a Vera" se ha dirigido directamente a su pareja, incluyendo un carrusel de imágenes del periodista completamente concentrado en su ordenador portátil mientras daba vida a su libro.

"Mientras creabas su universo observaba cómo te emocionabas, cómo dudabas, cómo disfrutabas, cómo sufrías y cómo aporreabas el teclado" ha revelado orgullosa, descubriendo algunos detalles de los personajes de la obra ganadora del Planeta: "Cómo Antonio se convertía en un cómplice arrebatador, cómo Diego me hacía sufrir más de la cuenta, cómo quería ser amiga de Gabi, cómo el marqués lo contaminaba todo, cómo Alba se postulaba para tener su propia novela, cómo yo misma acompañaba del brazo a la madre de Antonio a la Feria, cómo esas dos madres sabían lo que se decían sin mediar palabra, cómo Vera ya no tenía miedo a equivocarse...".

"Cómo el amor transcurría en todas direcciones, en cada personaje y en cada relación, cómo eres capaz de crear un universo único... Juan Gracias!" ha añadido maravillada y demostrando que, además de su mujer, es su mayor fan. "Ufff... ENHORABUENA!", ha concluido, finalizando su felicitación con el título de la novela, 'Vera, una historia de amor', y el galardón ganado por su pareja: "Premio Planeta 2025".