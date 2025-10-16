Naturgy inicia sus primeros proyectos de almacenamiento con baterías en España y aspira a sumar 10 en 2026

Naturgy ha iniciado los trabajos de construcción de sus primeros proyectos de almacenamiento con baterías en España, con los parques fotovoltaicos de Tabernas I y II, en la provincia de Almería; y El Escobar y Piletas I, en Las Palmas (Canarias), informó la compañía, que aspira a una cartera total de diez proyectos puestos en marcha en 2026.

En concreto, nueve de ellos serán hibridados con plantas fotovoltaicas y un proyecto de almacenamiento 'stand alone', conectado directamente a red, en Vigo (Pontevedra).

Con estos proyectos la empresa presidida por Francisco Reynés sumará una potencia total de 160 megavatios (MW) y 342 megavatios hora (MWh) de capacidad al sistema energético nacional.

Estos proyectos de almacenamiento con baterías se reparten por un total de cuatro comunidades autónomas y supondrán en su conjunto una inversión total superior a los 80 millones de euros.

La capacidad de almacenamiento total de estos diez proyectos de baterías de ion litio es de aproximadamente 125.000 MWh/año, lo que equivale al consumo anual de más de 38.000 viviendas, estimó la energética.

Los proyectos, cuya entrada en vigor está prevista en 2026, han sido financiados por la Unión Europea - NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Naturgy ya cuenta con experiencia en el desarrollo de almacenamiento con baterías a nivel internacional. A través de Global Power Generation (GPG), el grupo conectó en 2023 a la red de Australia su primera instalación de almacenamiento de baterías a nivel mundial, el proyecto ACT Battery.

En ese mismo país, ha puesto en operación este mismo año Cunderdin, su primer gran proyecto híbrido de generación fotovoltaica y almacenamiento con baterías a nivel mundial. Este proyecto está compuesto por 229.500 módulos y tiene una capacidad solar fotovoltaica de 128 MW, que se combinan con un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 55MW/220 MWh.