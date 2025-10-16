Mueren cuatro miembros de las fuerzas de seguridad por la explosión de una bomba en el este de Siria

Al menos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad de Siria han muerto y otras nueve personas han resultado heridas este jueves a causa de la explosión de una bomba al paso de su vehículo en la provincia de Deir Ezzor (este), sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del ataque.

El Ministerio de Energía sirio, que ha informado del balance y ha trasladado sus condolencias a los seres queridos de los fallecidos, ha condenado "enérgicamente el cobarde ataque terrorista perpetrado esta mañana" en una carretera entre las ciudades de Deir Ezzor y Al Mayadín contra un autobús que transportaba guardias de una instalación petrolera.

La cartera ministerial ha afirmado que "este ataque criminal no disuadirá a su personal de seguir cumpliendo con sus obligaciones de proteger las instalaciones petroleras y garantizar la continuidad de las operaciones y la producción, a pesar de todos los desafíos que enfrenta la región".

Por último, ha asegurado que "estos crímenes fortalecerán la determinación de los trabajadores del sector petrolero de perseverar y contribuir a la nación en aras de la seguridad y el servicio energéticos nacionales", según reza un comunicado publicado en la red social Facebook.

Asimismo, el ministro de Energía, Mohamed al Bashir, ha lamentado "con profundo pesar y dolor" la pérdida de cuatro guardias de sus instalaciones petroleras, quienes "han sido asesinados" en un "traicionero ataque terrorista mientras se dirigían a cumplir con sus deberes".

"Estos héroes (...) seguirán siendo un faro que iluminará el camino de quienes trabajan en el sector energético, quienes continúan cumpliendo con sus deberes a pesar de los desafíos con una determinación inquebrantable", ha manifestado en su perfil de X.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres e informantes en el país árabe, ha señalado que los responsables del atentado, ejecutado en los alrededores de la localidad de Saalo, tendrían lazos con el grupo yihadista Estado Islámico. También ha avisado de que varios de los heridos se encuentran en estado crítico, por lo que no se descarta que la cifra de muertos aumente.

El suceso ha tenido lugar un día después de la muerte de dos civiles en un ataque perpetrado por una persona no identificada contra las fuerzas de seguridad kurdas en Al Karama, en la provincia de Raqqa (norte), un suceso que se saldó además con la muerte del atacante, tiroteado por los agentes presentes en el lugar.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han anunciado además el desmantelamiento de "dos células terroristas de Estado Islámico" en Deir Ezzor, unas operaciones llevadas a cabo con apoyo de la coalición internacional contra el grupo yihadista, encabezada por Estados Unidos, que se han saldado con un total de tres detenidos.

"Nuestras fuerzas reafirman su continuado compromiso y coordinación con la coalición internacional para erradicar a la organización terrorista, eliminar sus fuentes financieras e ideológicas y evitar cualquier actividad terrorista que amenace la seguridad y la estabilidad de la región", han zanjado.