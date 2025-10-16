Mónica García considera un "desprecio" al sistema sanitario el nombramiento de Sanz como consejero de Sanidad andaluz

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado este jueves el nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias andaluz, y ha considerado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a "despreciar" al sistema sanitario por poner en el cargo a alguien que "nunca ha tenido contacto" con el mismo, en el marco de la crisis del cribado de cáncer de mama.

"El señor Moreno Bonilla vuelve a despreciar otra vez el sistema sanitario al poner al frente a alguien que nunca ha tenido contacto con el sistema sanitario", ha declarado García a los medios de comunicación, en el marco del 'Foro Profesiones Sanitarias: La profesión médica en España', organizado por Europa Press.

En ese sentido, ha explicado es "muy complicado" entender el funcionamiento del sistema sanitario, y que sus diferentes elementos hacen que este deba ser dirigido por personas "formadas" dentro del mismo para "poder comprender" la importancia que de los cribados, la prevención y las condiciones laborales de los profesionales, que son competencia de las comunidades autónomas.

García también ha expresado que la Junta de Andalucía aún no les ha remitido ni su plan de choque anunciado para hacer frente a esta crisis, ni los indicadores sobre los programas de cribado. Estos últimos datos han sido reclamados a todas las autonomías, pero ninguna de ellas los ha enviado por el momento, según la ministra.

"El problema de Andalucía, del señor Moreno Bonilla, es un problema estructural. El tema de los cribados del cáncer de mama es la punta del iceberg de un sistema que ha hecho aguas por falta de financiación, por falta de cuidado, por privatización y porque ha seguido el modelo del Partido Popular", ha recalcado.