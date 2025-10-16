Modulos trae a España su propuesta para convertir el riesgo asociado a la IA en rentabilidad

La compañía suiza Modulos ha traído a España su propuesta para cuantificar el riesgo en términos económicos, convirtiendo la gobernanza de la inteligencia artificial (IA) en un motor de innovación que aporta valor a las organizaciones.

La cuantificación del riesgo permite tomar decisiones empresariales basadas en una lógica económica en cada etapa del ciclo de vida de la IA: desde decidir si utilizar o no la IA en un proceso hasta definir la mejor estrategia para gestionar el riesgo (aceptación, transferencia, mitigación o rechazo), y seleccionar las medidas de mitigación más eficaces para cada fuente de riesgo.

De este modo, las empresas garantizan una asignación óptima de sus recursos económicos para maximizar el retorno de inversión de su portfolio de inteligencia artificial. "Estamos cambiando las reglas del juego: el cumplimiento es solo un subproducto; la cuantificación del riesgo es lo que realmente impulsa la rentabilidad de la IA", ha expresado la directora de Riesgos de IA y responsable de Modulos en España, Elena Maran, en una nota de prensa.

Este enfoque es el que impulsa la plataforma Modulos AI Governance, que dispone de un marco unificado de cuantificación de riesgos que permite abarcar todos los tipos de IA, desde algoritmos tradicionales hasta modelos generativos y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), eliminando la necesidad de emplear múltiples herramientas.

La plataforma incorpora agentes de IA que actúan como asesores estratégicos de confianza. Es decir, cruzan múltiples fuentes de información y señalan las incertidumbres cuando los datos no son concluyentes, reduciendo el riesgo de alucinaciones.

La plataforma se integra de forma nativa con entornos de herramientas de auditoría, AI discovery, MLOps, LLMOps, ciberseguridad y guardrail systems, lo que garantiza una gobernanza transversal a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. Ello elimina los silos tecnológicos y facilita la escalabilidad dentro de las infraestructuras empresariales existentes.

La compañía también ha señalado que adapta sus metodologías de cuantificación de riesgos al nivel de madurez y al contexto tecnológico de cada organización. Su tecnología es compatible con los principales hiperescalares, entre ellos AWS, Azure y Google Cloud, así como con plataformas de MLOps y software empresarial con IA, garantizando una integración fluida dentro de los ecosistemas tecnológicos existentes.