Mazón avanza una iniciativa en Les Corts para "que conste" la felicitación a María Corina Machado por el Nobel de la Paz

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que el PP presentará en Les Corts una moción "para que conste la felicitación" del parlamento valenciano a la opositora venezolana María Corina Machado por haber sido galardonada con el premio Nobel de la Paz, por su "lucha por la libertad, la democracia, la convivencia y la paz en Venezuela". Y ha confiado en poder "trabajar" esta iniciativa con Vox para presentarla conjuntamente.

Así lo ha anunciado durante la sesión de control de este jueves, en contestación a la pregunta del síndic de Vox, José Mª Llanos, que ha querido sumarse a Mazón a la hora de felicitar a Corina Machado, "con la que ya Vox viene luchando desde hace años contra la narcodictadura de --Nicolás-- Maduro, amigo de --Pedro-- Sánchez, para restablecer la libertad en Venezuela".

El jefe del Consell, que ha "celebrado" la felicitación de Llanos a María Corina Machado, algo que "esperaba, como no puede ser de otra manera", ha confiado en que ambos grupos puedan "trabajar conjuntamente" esta iniciativa para aprobarla en Les Corts. "Se defiende la paz en todo el mundo. Si no, no se está defendiendo absolutamente nada", ha reflexionado.

Dicho esto, ha augurado que tanto Llanos como él saben que Compromís "va a votar que no" a esta iniciativa porque, entre otras cosas, la coalición "tiene asesores chavistas en sus filas", aunque ha hecho hincapié en que "lo que no sabemos es lo que va a hacer" el PSPV.

"Porque resulta que ahora, de tapadillo, el ministro --de Asuntos Exteriores José Manuel-- Albares sí que ha felicitado --a María Corina Machado-- a través de una vía privada y la ministra de Defensa --Margarita Robles-- parece que sí, pero que no, pero que se lo ha pensado y no sabemos lo que hará", ha deslizado.

Por todo ello, ha considerado que con esta iniciativa "tendremos una extraordinaria ocasión para saber qué piensa de la libertad, la democracia y la paz por fin en esta comunidad el Partido Socialista en la Comunitat Valenciana".

El Comité Noruego reconoció la pasada semana con el premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

El jurado erigió a Machado en "líder de las fuerzas democráticas en Venezuela", al tiempo que la ve como "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida". En este sentido, destacó también que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada.