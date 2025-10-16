Lluvias, tormentas y nieblas activan hoy los avisos en cinco provincias

Lluvias, tormentas y nieblas activarán este jueves los avisos en cinco provincias, con precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en el caso de Mallorca y Valencia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, habrá avisos por precipitaciones y tormentas en Valencia, Teruel y Cuenca. Mientras, Mallorca tendrá avisos por lluvias y Lugo por nieblas.

La AEMET prevé para este jueves que continúe la influencia de una masa fría en altura sobre el este de la Península y Baleares que se extenderá hacia el sur e incrementará la inestabilidad. De este modo, se esperan cielos nubosos desde primeras horas sin que se descarten chubascos en el litoral de Cataluña y entorno del golfo de Valencia. Asimismo, aumentará la nubosidad media y alta por el sudoeste y dejará cielos cubiertos en la mitad sur.

Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en el interior peninsular, con chubascos que estarán acompañados de tormenta en interiores de la mitad sur y, sobre todo, del tercio oriental peninsular. Además, es posible que los chubascos sean localmente fuertes en zonas del centro este. En el resto de la mitad norte se prevé poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el tercio norte por la mañana.

En Canarias se esperan cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas y en las islas más occidentales será probable un aumento de nubosidad con precipitaciones que serán más frecuentes en áreas orientadas al oeste y al sur. Además, serán probables las nieblas matinales y vespertinas en los tercios norte y este, que serán persistentes en el norte de Lugo, así como nieblas costeras en las Rías Gallegas.

En cuanto a las temperaturas máximas, se prevén descensos en el tercio sur y Galicia, que pueden ser moderados en el interior gallego. También se esperan descensos ligeros de las mínimas en litorales del Cantábrico y vertiente mediterránea y habrá predominio de los ascensos en el resto, que serán más intensos en las islas Canarias orientales y zonas de montaña del interior peninsular. Además se esperan posibles heladas débiles en cumbres pirenaicas.

Por otra parte, soplarán vientos que se esperan de flojos a moderados, de componente este en el área mediterránea con algún intervalo de fuerte en el Estrecho y también de componente este en el Cantábrico. En el resto del país, serán flojos variables y predominarán las componentes sur y este en la mitad sur peninsular.