Leire Martínez se desmarca del regreso de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh'

La vuelta de Amaia Montero a la 'Oreja de Van Gogh' 18 años después de abandonar el grupo se había convertido, desde que la banda anunció la salida de Leire Martínez el 14 de octubre de 2024, en un secreto a voces que incluso una de las mejores amigas de la 'reina del pop', Cayetana Guillén Cuervo, confirmó en un desliz ante las cámaras el pasado abril.

Sin embargo, no ha sido hasta este miércoles, justo un año después de 'despedir' a la que había sido su vocalista durante 17 años, cuando la banda ha confirmado el regreso de la cantante que les lanzó al estrellato con un emotivo comunicado: "Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores".

"Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable" han adelantado en las redes sociales de 'La Oreja' con una imagen del grupo con Amaia, con unas glamourosas gafas de sol 'cat eye' negras, a la cabeza, dejando entrever que pronto compartirán las primeras fechas de su gira 30º aniversario.

No por esperado, el regreso de la cantante ha sido menos impactante, desatando un gran revuelto en el universo 2.0 y la euforia en los incondicionales de la banda de 'La playa' que llevaban soñando con este momento la friolera de 18 años.

Sin embargo, había una reacción especialmente significativa al anuncio de 'LODVG', la de Leire Martínez. La navarra, centrada en su carrera en solitario, ha preferido huir de polémicas y se ha desmarcado de la vuelta de Amaia. "Yo estoy a lo mío, trabajando y de verdad que no me voy a pronunciar en nada. Porque además no es mi noticia, no tiene nada que ver conmigo", ha dejado claro en declaraciones al programa 'El tiempo justo'.

"Lo que sea, pues entiendo que serán otras personas quienes tengan que hablar de lo que sea. Es que no es mi historia. Yo estoy a lo mío" ha sentenciado rotunda.

Una actitud de aparente indiferencia que no sería tal, ya que como ha revelado el director de la revista 'Lecturas', Luis Pliego, "gente que está trabajando con Leire me ha contado hoy que está literalmente hundida, que se siente como un juguete roto".

LA RAZÓN DE LA SALIDA DE PABLO BENEGAS DEL GRUPO

La vuelta de Amaia no ha sido la única novedad que ha sacudido a 'La Oreja' en los últimos días, ya que este martes salía a la luz que su guitarrista Pablo Benegas ha decidido abandonar el grupo coincidiendo con el regreso de la icónica cantante.

Según ha explicado la banda en el comunicado sobre el regreso de la donostiarra, "Pablo sigue formando parte del grupo, pero ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor".

Algo que no sería del todo cierto, ya que como ha desvelado el periodista Iñako Díaz Guerra en 'Y ahora Sonsoles' ha hablado con Pablo y éste le habría reconocido que la relación con Amaia no es fácil y por eso habría abandonado la banda: "Amaia ha vuelto con sus condiciones, tener el control que probablemente a Pablo Benegas no le apetecía. Él piensa que la vuelta de la cantante podía suponer la vuelta del caos" ha asegurado.