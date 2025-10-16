Las autoridades de Gaza confirman 29 muertos en un día, incluidos cuatro tiroteados y 22 cuerpos recuperados

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han indicado este jueves que durante las últimas 24 horas se han confirmado 29 palestinos muertos, entre ellos cuatro tiroteados por las tropas israelíes y 22 cadáveres recuperados en las zonas de las que el Ejército de Israel se ha retirado en los últimos días.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha afirmado en un comunicado en su cuenta en Telegram que a dicha cifra se suman tres personas que han muerto a causa de las gravedad de sus heridas en ataques israelíes previos, antes de agregar que durante el último día han llegado a los hospitales del enclave otros diez heridos.

"El balance de la agresión israelí ha aumentado a 67.967 mártires y 170.179 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha afirmado, si bien ha reiterado que "hay víctimas bajo los escombros y tirados en las calles debido a que las ambulancias y los equipos de Protección Civil aún no pueden llegar hasta ellos", por lo que considera que la cifra real es superior.

Asimismo, ha especificado que desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel el 11 de octubre se han registrado 23 muertos y 122 heridos por los ataques israelíes, mientras que en este periodo se han recuperado 381 cadáveres en las zonas de las que se replegaron las tropas de Israel en el marco del acuerdo con Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.