La selección FEDDI logra 16 medallas en los Campeonatos del Mundo Virtus de atletismo

Por Newsroom Infobae

La selección española firmó un total de 16 medallas, 4 oros, 4 platas y 8 bronces, en los Campeonatos del Mundo VIRTUS de atletismo para deportistas con discapacidad intelectual disputados en la localidad australiana de Brisbane hasta el 15 de octubre.

Según informó este jueves la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), logrando el octavo puesto del medallero total, doblando los registros logrados en 2023 en la localidad francesa de Vichy.

El gran protagonista del campeonato ha sido David Pineda, reciente campeón mundial en Nueva Delhi en 400 m T20, que logró un triplete dorado en los 200 y 400 metros y el 4x400, y dos récords del mundo, en 200, con un crono de 21.37 que rompe la marca que reinaba desde 2007 del británico Allan Stuart (21.45).

Por otro lado, Deliber Rodríguez completó un doblete español en el 400m (II1) con la plata, además del oro en el mencionado relevo, Dionibel Rodríguez sumó a nivel individual una plata en 1500 m y un bronce en 800.m (MMP), José Nicolás Castaño fue campeón en los 1500 (II2) y bronce en 800 (II2), y Mikel García logró la plata en 800m (II2), confirmando un notable nivel de los atletas con síndrome de Down (categoría II2).

Blanca Betanzos (II2) consiguió una plata en 400 y un bronce en 200, Adrián Parras fue bronce 10.000 y 5.000 (II1), Ángela de Miguel también se subió al podio con dos bronces en 3.000 y 5.000 (II1), y Nicolás Castillejo completó la cosecha con un bronce en triple salto (II1).

EuropaPress

