La jugadora del Barça Patri Guijarro se lesiona y estará tres meses de baja

Por Newsroom Infobae

El Barça Femení anunció este jueves la lesión de larga duración de Patri Guijarro, centrocampista internacional que estará unas 12 semanas de baja por una fractura por estrés.

"La jugadora del primer equipo Patri Guijarro tiene una fractura por estrés en el hueso escafoides del pie derecho. Seguirá un tratamiento conservador y el tiempo previsto de recuperación será de 12 semana", anunció el cuadro azulgrana en un comunicado.

El Barça pierde así a una jugadora fundamental, que hasta ahora esta temporada había disputado seis de Liga y dos de Champions, saliendo como titular en siete de ellos. Además, Patri ha firmado dos goles y tres asistencias, en un Barça que aspira un año más a conquistar todas las competiciones que disputa.

El último partido de Guijarro fue este mismo miércoles, en el 0-4 contra la Roma en Champions, en el cual fue sustituida a 20 minutos del final del encuentro celebrado en el Stadio Tre Fontane romano.

EuropaPress

