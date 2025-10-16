La firma de corretaje Charles Schwab gana 1.949 millones de euros el tercer trimestre, un 75,3% más

El 'broker' estadounidense Charles Schwab obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.277 millones de dólares (1.949 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que supone una subida del 75,3% respecto de lo contabilizado doce meses atrás.

La facturación repuntó un 26,6%, hasta los 6.135 millones de dólares (5.250 millones de euros), por la mejora del 37,3% en los intereses netos, que ascendieron a 3.050 millones de dólares (2.610 millones de euros). Después, las comisiones se elevaron un 13,3%, hasta los 1.673 millones de dólares (1.432 millones de euros).

Las rentas por 'trading' brindaron 995 millones de dólares (851,5 millones de euros) y las comisiones de depósitos 247 millones de dólares (211,4 millones de euros), esto es un 24,8% y un 62,5% más, respectivamente. A estas cantidades habría que añadir 170 millones de dólares (145,5 millones de euros) por otros ingresos.

Los gastos de la financiera, entre los que se encuentran los costes de indemnización y beneficios de los empleados, los servicios profesionales o los alquileres, pero no los derivados de intereses, sumaron 3.114 millones de dólares (2.665 millones de euros), un 3,6% más.

Las ganancias hasta septiembre alcanzaron los 6.050 millones de dólares (5.177 millones de euros), un 60,9% más, al tiempo que la cifra de negocio avanzó un 23,2%, hasta los 17.585 millones de dólares (15.049 millones de euros).

Además, la entidad ha indicado que sus depósitos bancarios al final del trimestre cerraron en los 239.100 millones de dólares (204.617 millones de euros), un 3% menos.

"El fortalecimiento de las tendencias de crecimiento orgánico, la creciente adopción de soluciones patrimoniales y los favorables vientos macroeconómicos impulsaron otro trimestre de ingresos y ganancias por acción récord", ha afirmado el presidente y consejero delegado, Rick Wurster.