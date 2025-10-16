Agencias

La comunidad humanitaria en Palestina, periodistas encarcelados y los estudiantes serbios, finalistas al Sájarov

Por Newsroom Infobae

Los periodistas y trabajadores humanitarios en Palestina, dos periodistas encarcelados en Bielorrusia y Georgia y los estudiantes serbios son los finalistas de este año al premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorga el Parlamento Europeo, según la lista final desvelada por la subcomisión de la Eurocámara sobre Derechos Humanos.

La subcomisión ha anunciado que los finalistas son periodistas encarcelados por luchar por tu libertad y la nuestra, el polaco Andrzej Poczobut y la georgiana Mzia Amaglobeli; periodistas y trabajadores humanitarios en Palestina y todas las zonas de conflicto, representados por el Sindicado de Periodistas Palestinos, la Media Luna Roja y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA); y los estudiantes serbios que encabezan las protestas antigubernamentales.

La última palabra la tiene la Conferencia de Presidentes, que junta a los líderes de los grupos políticos y a la presidenta de la Eurocámara. Tradicionalmente, el ganador del premio recoge el galardón en una ceremonia durante la sesión plenaria de diciembre en Estrasburgo.

El año pasado el premio recayó en la líder opositora venezolana María Corina Machado --galardonada este año con el Premio Nobel de la Paz--, y el candidato a las últimas elecciones presidenciales, Edmundo González, en reconocimiento a "su lucha por el futuro democrático" en el país sudamericano, según afirmó entonces la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola durante el anuncio sobre este reconocimiento.

