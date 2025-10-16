Agencias

La brasileña Weg compra el 54% de Tupinambá Energía por cerca de 6 millones de euros

El fabricante brasileño de maquinaria industrial Weg ha anunciado la firma de acuerdos vinculantes de inversión y adquisición de aproximadamente el 54% del capital de Tupinambá Energía, empresa brasileña especializada en software y servicios integrales para la gestión de redes de recarga de vehículos eléctricos, en una operación valorada en 38 millones de reales (5,98 millones de euros), según ha informado la firma en un comunicado.

El acuerdo entre las dos compañías está sujeta a ajustes de precio y aún depende del cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la obtención de todas las aprobaciones reglamentarias necesarias relativas a la transacción.

La adquisición de Tupinambá Energía "refuerza la estrategia de Weg de liderar la transformación del sector de la movilidad eléctrica", expone la compañía, y también allana el camino para una expansión gradual de sus productos en mercados internacionales.

Fundada en 2019 en São Paulo, Tupinambá Energía cuenta con más de 370.000 usuarios registrados y más de 1,3 millones de recargas realizadas a través de su plataforma digital, Tupi App, donde conecta a clientes de vehículos eléctricos con las redes de recarga.

