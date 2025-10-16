Agencias

Israel insiste en que Hamás retrasa de manera deliberada la entrega del resto de cadáveres de los rehenes

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades israelíes han reiterado este jueves que Hamás es capaz de seguir con la entrega acordada de los cadáveres de los rehenes, pero ha tomado la decisión de no hacerlo, infringiendo así con lo previsto en el acuerdo propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Israel sabe perfectamente que Hamás es capaz de devolver más cadáveres y ha decidido no hacerlo", ha protestado el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, durante su visita a Italia. Un mensaje que ha trasladado a todas las autoridades con las que se ha podido reunir, entre ellas su homólogo, Antonio Tajani.

Saar ha asegurado que, si bien quieren "dar una oportunidad" al plan de paz de Trump, es necesario que primero Hamás entregue el resto de cadáveres y deje las armas. "Intentan usar a nuestros rehenes muertos como moneda de cambio", ha dicho.

De igual forma, ha informado en su visita a tierras italianas, donde se ha reunido con representantes del Congreso en Roma y participado en un foro organizado por un 'think tank' y el Ministerio de Exteriores en Nápoles, de la "barbarie" de las ejecuciones extrajudiciales que Hamás ha cometido sobre de palestinos en Gaza.

"La comunidad internacional debe alzar la voz", ha exigido el ministro israelí en una serie de mensajes publicados en su cuenta de X.

Como parte del acuerdo de alto el fuego que se puso en marcha el 11 de octubre, Hamás liberó a la veintena de rehenes que seguían con vida y se comprometió a hacerlo lo propio con los cadáveres. Sin embargo, Israel ha acusado al grupo palestino de retrasar de manera deliberada estas entregas. Hasta el momento, ha entregado nueve cadáveres de los 28 que permanecen en Gaza.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nestlé se dispara más de un 9% tras anunciar 16.000 despidos y elevar su objetivo de ahorro de costes

Nestlé se dispara más de

La selección FEDDI logra 16 medallas en los Campeonatos del Mundo Virtus de atletismo

La selección FEDDI logra 16

(Previa) Oviedo y Espanyol quieren reaccionar tras el parón internacional

(Previa) Oviedo y Espanyol quieren

El Ibex 35 remonta en la última hora y sube un 0,48% para recuperar los 15.600 puntos

El Ibex 35 remonta en

Las imágenes que no se vieron del efusivo encuentro entre Juan del Val y Nuria Roca tras ganar el Premio Planeta 2025

Las imágenes que no se