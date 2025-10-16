Agencias

Fitur Talent abordará el valor del talento y el capital humano para el impulso del turismo en su nueva edición

Fitur Talent, la sección organizada por Fitur en colaboración con RRHHDigital, celebrará una nueva edición de su jornada en el marco de la próxima convocatoria de la feria, bajo el lema 'Talento que transforma. El capital humano como clave del futuro turístico', según un comunicado.

Así, en el nuevo espacio de Fitur, el Pabellón del Conocimiento, reunirá la oferta enfocada al desarrollo profesional del sector turístico, donde también se incluirán las secciones de Fitur TechY, Fitur Know-How & Export, Fitur Sports, el Observatorio FiturNext y el área de Travel Technology.

En este sentido, Fitur Talent proyectará en este escenario las claves relacionadas con el papel de las personas y el talento como "factor esencial" para el progreso y la sostenibilidad de la industria turística, junto con la tecnología y la transformación digital.

Para abordar temas como la atracción y fidelización del talento, la formación continua y la digitalización, el bienestar y la salud laboral, la diversidad en los equipos o el absentismo en el sector, la sección contará con la participación de directivos de recursos humanos, empresas turísticas y expertos de la industria, a través de distintas mesas redondas, debates y 'keynote'.

