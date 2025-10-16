El Tesoro coloca 4.442 millones en deuda a medio y largo plazo y rebaja la rentabilidad ofrecida a inversores

El Tesoro Público español ha colocado este jueves 4.442,1 millones de euros en una subasta de obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho rebajando la rentabilidad ofrecida a los inversores, según el resultado de la emisión publicado por el Banco de España.

En esta última emisión del mes de octubre, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha recibido una demanda de 8.225,3 millones de euros por parte de los inversores.

En concreto, el organismo ha adjudicado obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años, con cupón del 1,25%; obligaciones del Estado con una vida residual de 7 años, con cupón del 2,55% y obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,20%.

En obligaciones del Estado con una vida residual de 7 años, el Tesoro ha colocado 1.233,902 millones, por debajo de unas peticiones de 2.398,906 millones, con un interés marginal del 2,727%, por debajo del 3,023% ofrecido en la anterior emisión de este papel.

Por su parte, el organismo público ha adjudicado 2.074,326 millones de euros en obligaciones del Estado a 10 años, por debajo de una demanda de 3.532,487 millones, con una rentabilidad marginal del 3,090%, inferior al 3,234% de la subasta anterior de esta referencia.

Por último, el Tesoro ha captado 1.133,872 millones en obligaciones del Estado con una vida residual de 5 años, por debajo de unas peticiones de 2.293,946 millones, y ha situado el interés marginal en el 2,448%.

CAPTÓ 2.235 MILLONES EN LETRAS, ELEVANDO EL INTERÉS A 3 MESES

El pasado martes, el Tesoro adjudicó 2.235 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses, algo por debajo del rango medio previsto, y lo hizo elevando la rentabilidad a tres meses, pero bajándola a nueve meses.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía colocó 884,98 millones de euros en las letras a tres meses, por debajo de los algo más de 2.000 millones solicitados, y el interés marginal medio se situó en el 1,928%, algo por encima del 1,920% ofrecido en la subasta previa del mismo papel.

En el caso de las letras a 9 meses, el Tesoro adjudicó 1.350 millones de euros, también muy por debajo de los casi 3.000 millones demandados, pero en este caso la rentabilidad marginal bajó ligeramente al 1,966%, frente al 1,979% previo.

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN PARA 2025

A finales de septiembre, el Tesoro Público anunció un recorte de sus necesidades de financiación para este año en 5.000 millones de euros dada la "fortaleza" del crecimiento económico de España, por lo que su programa de emisión neta de deuda pasa de 60.000 millones previstos inicialmente a 55.000 millones.

Actualmente, el coste medio de la deuda en circulación se sitúa actualmente en el 2,28%. Esto es, solo 64 puntos básicos desde su mínimo histórico del 1,64% en 2021, apenas un cuarto de la subida acumulada de 250 puntos básicos de los tipos de interés oficiales en el mismo periodo.

Por otro lado, el coste medio de emisión se está reduciendo en los últimos meses, convergiendo al coste medio de la deuda en circulación y limitando el recorrido al alza de este último. Así, el coste medio de emisión de 2025 hasta el mes de agosto se sitúa en el 2,75%, por debajo del 3,16% del año pasado.

Todo ello ha contribuido a que la carga financiera de la deuda del Estado sobre el PIB se mantenga contenida, en torno al 2%, cerca de su mínimo del 1,88% en 2021 y lejos del máximo del 2,92% registrado en 2014, ha resaltado el Ministerio de Economía.

En este 2025, el Tesoro ha mantenido también el objetivo de diversificación de la base inversora y ha seguido apostando por la emisión de bonos verdes como elemento estructural del programa de financiación, reforzando de esta forma el mercado de finanzas sostenibles en España.

Para ello, el Tesoro ha continuado realizando reaperturas del bono verde emitido en 2021 con el objetivo de alcanzar en los próximos años un volumen similar al del resto de referencias de la curva del Tesoro y seguir contribuyendo a la financiación de los proyectos para la transición ecológica.

En total, está prevista la realización de 48 subastas ordinarias de letras y bonos y obligaciones del Estado. Además, en 2025 el Tesoro recurrirá nuevamente a las sindicaciones para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado.