El técnico neerlandés Patrick Kluivert deja de ser seleccionador de Indonesia

La Federación de Fútbol de Indonesia (PSSI) ha anunciado este jueves que el combinado nacional ha roto su contrato con su seleccionador, Patrick Kluivert, después de que el equipo no lograra clasificarse para el Mundial de 2026, según publicó en un comunicado en su cuenta de 'X'.

"Tras conversaciones abiertas y respetuosas, ambas partes acordaron poner fin a esta colaboración", apunta el comunicado de la PSSI. Kluivert, que ganó la Liga de Campeones como jugador del Ajax en 1995, asumió el cargo en enero y firmó un contrato por dos años. Sin embargo, Indonesia quedó última del Grupo B en la cuarta ronda de la fase de clasificación para el Mundial de la Zona Asiática, y los caminos del neerlandés y la PSSI se separaron.

Arabia Saudí, ganadora del grupo, se clasificó directamente para el torneo que se celebrará el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México, mientras que Irak, segunda, se enfrentará a Emiratos Árabes Unidos por una oportunidad de pasar a la repesca entre confederaciones. Así, Indonesia ya no tiene ningún tipo de opciones de clasificación.