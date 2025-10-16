El superávit comercial de la eurozona cae hasta los 1.000 millones y se asoma al abismo del déficit

La zona euro contabilizó en su balanza comercial de bienes de agosto un saldo positivo de 1.000 millones de euros, un 66,7% inferior al superávit de 3.000 millones de euros del mismo mes del año anterior, según se desprende de los datos de la oficina estadística europea, Eurostat.

De esta forma, el área de la moneda común vendió al exterior mercancías por valor de 205.900 millones de euros, al tiempo que adquirió productos por 204.900 millones de euros. Estas cifras fueron un 4,7% y un 3,8% inferiores en comparativa interanual, respectivamente.

En cuanto al acumulado de los ocho primeros meses, las exportaciones de bienes sumaron 1,945 billones de euros, una subida del 2,6%, mientras que las importaciones avanzaron un 3,7%, hasta los 1,838 billones de euros. El superávit fue de 107.100 millones de euros, un 13,1% menos.

El conjunto de la Unión Europea registró en agosto un déficit de 5.800 millones de euros, más del doble (141,7%) que el previo de 2.400 millones de euros. Así, el club comunitario se anotó ventas por 183.600 millones de euros, un 6,7% menos, y compras por 189.400 millones de euros, un 4,9% menos.

El principal superávit de la UE se mantuvo con Reino Unido por 13.400 millones de euros, un 5,5% más, tras desbancar hace meses a Estados Unidos por la guerra arancelaria. A dicho superávit le siguió, precisamente, el de EE.UU., con 6.500 millones de euros, un 57,5% menos, y el de Suiza, con 5.000 millones de euros, un 19% más.

Por el contrario, el mayor desfase entre exportaciones e importaciones se mantuvo con China por 28.800 millones de euros tras reducirse en un 5,3%. Después, el déficit con Noruega fue de 2.300 millones de euros y el mantenido con Corea del Sur de 2.000 millones de euros.