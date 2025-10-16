Agencias

El presidente de Portugal promulga la segunda versión de la reforma migratoria

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha promulgado este jueves la ley de extranjería aprobada en septiembre por la Asamblea de la República, después de que una primera versión de esta reforma migratoria fuese cuestionada por el Tribunal Constitucional.

Rebelo de Sousa considera que esta segunda versión, "aprobada por el 70 por ciento de los diputados", responde a las "dudas de inconstitucionalidad" planteadas en un inicio por el propio presidente y confirmadas después por el tribunal.

De esta forma, queda aprobado "el régimen jurídico de la entrada, estancia, salida y expulsión de los extranjeros del territorio nacional" de Portugal, como consta en un comunicado de la jefatura de Estado.

El texto impulsado por el Gobierno de Luís Montenegro y aprobado también por el partido ultraderechista Chega modifica los permisos de residencia, promueve la entrada de extranjeros con formación y establece límites a la reagrupación familiar de inmigrantes, en concreto para que no pueden acceder a ella quienes lleven menos de dos años en Portugal.

La revisión amplió las excepciones a este periodo mínimo de dos años, aunque mantuvo una serie de requisitos que incluyen conceptos destinados a la integración, por ejemplo para que conozcan la lengua portuguesa y acaten los valores culturales y legales del país.

