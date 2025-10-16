Agencias

El PP no logra que el Congreso apruebe la declaración institucional de apoyo a Corina Machado ante el rechazo de Sumar

La declaración institucional que el PP propuso en el Congreso para rendir homenaje a la opositora venezolana María Corina Machado por su reciente premio Nobel de la Paz no se ha podido aprobar este jueves en el Pleno ante el rechazo expreso de Sumar, según aseguran fuentes 'populares'.

Este tipo de declaraciones institucionales requieren la unanimidad de los grupos parlamentarios para ser aprobadas y leídas en la sesión plenaria, y el PP inició una ronda con los demás grupos buscando ese respaldo.

DISPOSICIÓN FAVORABLE DE VOX Y PNV

Fuentes del PP aseguran que su propuesta encontró receptividad positiva en Vox y PNV, pero se encontraron con el "rechazo expreso" de Sumar, lo que ya frustraba de facto la declaración institucional, antes incuso de que respondiera el PSOE.

En concreto, los 'populares' buscaban que el Congreso expresase su satisfacción por el Nobel de la Paz a Machado, de quien destacan su "compromiso" con los valores democráticos y su "valiente" resistencia ante la "persecución" del régimen de Nicolás Maduro. A su juicio, la venezolana simboliza "la esperanza de millones" de compatriotas que anhelan "un futuro de justicia y de libertad".

Con su escrito el PP quería 'obligar' al Gobierno y sus socios a pronunciarse si están a favor de Machado, máxime cuando desde el Gobierno no hubo una felicitación oficial e incluso el galardón recibió criticas desde los socios parlamentarios de la izquierda.

EuropaPress

