El PP Aragón prepara una iniciativa parlamentaria de apoyo a Corina Machado tras decaer una declaración institucional

El portavoz del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, llevará al Pleno parlamentario una iniciativa de impulso al Gobierno para manifestar su apoyo a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Los portavoces de CHA, Podemos e IU han votado en contra esta mañana, en la Junta de Portavoces, de una propuesta de declaración institucional del PP en apoyo de Machado, iniciativa que ha sido desestimada al no contar con la unanimidad. PP, PSOE y Vox lo han hecho a favor.

Ledesma ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha denunciado que "la extrema izquierda ha bloqueado la posibilidad de que las Cortes de Aragón se sumen al reconocimiento a María Corina Machado", tildando de "vergonzoso" que "partidos que se dicen democráticos bloqueen el reconocimiento a una mujer que lucha por la libertad de su pueblo" en encarna los valores de "resistencia y libertad".

Ha asegurado que CHA, Podemos e IU "apoyan a un dictador como Nicolás Maduro, líder de un Gobierno narcoterrorista" y ha alertado de "la complicidad del PSOE, con la actitud de Pedro Sánchez en sus vínculos con Maduro, lo que envalentona a la extrema izquierda, que ha vuelto a demostrar lo poco que le gustan la libertad y la democracia".

Ledesma ha comentado que algunos ministros del PSOE han felicitado a Machado "de tapadillo, después de que el PSOE se negara en el Congreso a aplaudir" el reconocimiento del Nobel a Machado, mientras "sus socios de extrema izquierda le hacen el caldo gordo".

"No podemos aceptar esta actitud, la lucha del pueblo venezolano por acabar con el régimen dictatorial de Maduro merece el apoyo expreso de este Parlamento", ha proclamado Fernando Ledesma, quien ha afirmado que con la iniciativa que presentará el PP, el PSOE se tendrá que "retratar".

