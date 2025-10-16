El partido gubernamental de Japón inicia contactos con el opositor Innovación para formar una nueva coalición

El gubernamental Partido Liberal Democrática (PLD) ha iniciado este jueves contactos con el opositor Innovación en un intento por hacerse con los apoyos necesarios para formar una coalición y lograr que su candidata a primera ministra, Sanae Takaichi, sea elegida la próxima semana para ocupar el cargo tras la salida de Shigeru Ishiba y la ruptura con el Komeito.

El PLD, que se encuentra debilitado tras la ruptura con el que fuera su socio de coalición durante más de 25 años, precisamente por su disconformidad con la elección de la ultraconservadora Takaichi, busca ahora hacerse con los votos del Partido Innovación --una de las principales formaciones opositoras-- para que la votación se salde de forma victoriosa.

El nombramiento de Takaichi parecía asegurado hasta que el Komeito abandonó la coalición la semana pasada, por lo que ahora el futuro de la política japonesa se encuentra en entredicho ante el temor de que la oposición plantee su propio candidato y no logre hacerse con los respaldos suficientes en el Parlamento.

El partido había pedido al PLD que apostara por figuras bastante más moderadas como la del ministro de Agricultura y Pesca, Shinjiro Koizumi, por lo que el jefe del Komeito, Tetsuo Saito, esgrimió en su lugar como motivo principal que los liberales no han aportado respuestas satisfactorias sobre un reciente escándalo de financiación irregular.

Por su parte, Fumitake Fujita, uno de los líderes del partido Innovación, ha defendido la idea de "plantear y defender sus políticas, formar una coalición y cambiar la situación en Japón". Desde el partido reivindican contar con una "posición de relevancia dentro del Gobierno", según informaciones recogidas por la agencia de noticias Kiodo.