El jefe del Ejército de Israel reconoce que las FDI "fracasaron en su misión" durante los ataques del 7-O

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha reconocido este jueves que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "fracasaron en su misión de proteger al país y a sus ciudadanos" durante los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y que dejaron cerca de 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance de las autoridades israelíes.

"La forma de arreglarlo viene del interior, de nosotros. No podemos cambiar lo que pasó, pero tenemos la capacidad de crecer, como individuos y como Ejército, para aceptar responsabilidades y aprender del pasado para reforzar nuestra seguridad para las próximas generaciones", ha dicho en una carta a las tropas con motivo del segundo aniversario de los ataques, que Israel celebra hoy debido a que se rige por el calendario hebreo.

Así, Zamir ha resaltado que el Ejército "está investigando y seguirá investigando los acontecimientos de ese día y los de toda la guerra, con credibilidad, transparencia y profesionalidad". "Se lo debemos a los secuestrados, los asesinados, los caídos, los heridos y a la totalidad del Estado de Israel", ha manifestado en su misiva, publicada por el propio Ejército a través de su página web.

"Nos reunimos hoy, con la cabeza inclinada y los corazones llenos de pesar, para recordar a las víctimas de la terrible masacre que cayó sobre nosotros el 22 de Tishrei de 5774, Día de Simchat Torá", ha dicho, antes de recordar que "al amanecer, las fronteras fueron rotas, la guerra cruzó el umbral y desató fuego, carnicería y luto en los campos del Négev".

En este sentido, ha recalcado que "hoy, en el segundo aniversario, toda la nación para, con dolor y luto, por los soldados, los mejores hijos e hijas, que sacrificaron sus vidas y cayeron en la batalla; por los miembros de las fuerzas de seguridad y rescate, que lucharon hombro con hombro con nuestras fuerzas; y por los niños, mujeres y hombres brutalmente asesinados". "Inclinamos la cabeza por todos. Los recordamos a todos", ha señalado.

Zamir ha incidido en que "el pueblo de Israel se alzó" tras los ataques del 7 de octubre de 2023. "Hemos logrado éxitos sin precedentes en el sur y el norte, en Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania--, en las fronteras y en escenarios lejanos, desde los desiertos de Yemen a las profundidades de Irán. Seguiremos impidiendo posibles amenazas y estando en guardia por el país", ha asegurado.

"Nuestro camino es el camino de la victoria. Son las FDI las que determinan la forma de la campaña y cambian la realidad en Oriente Próximo", ha puntualizado Zamir, que ha aplaudido el acuerdo alcanzado la semana pasada por Hamás para lograr el retorno de los rehenes, vivos y muertos. "No descansaremos hasta la vuelta de todos los caídos para su entierro adecuado", ha prometido.

"Ciudadanos de Israel, estos son días de esperanza y restauración. En este día, alzamos los ojos y miramos a un futuro en el que seguiremos firmes, decididos y confiados en lo correcto de nuestro camino. Un futuro en el que reconstruiremos lo que fue dañado, reforzaremos nuestro poderío y añadiremos vida y esperanza al lugar en el que nuestros enemigos querían causar destrucción y ruina", ha apostillado.