El fabricante de chips taiwanés TSMC gana 12.669 millones de euros en el tercer trimestre, un 39,1% más

Por Newsroom Infobae

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) se anotó un beneficio neto de 452.302 millones de dólares taiwaneses (12.669 millones de euros) en el tercer trimestre de 2025, lo que supone un avance del 39,1% en relación con el mismo periodo del año anterior.

Esta cantidad representa un incremento del 13,6% desde las ganancias obtenidas por el fabricante de microchips y proveedor de Apple y Nvidia en el trimestre previo, cuando fueron de 398.273 millones de dólares taiwaneses (11.155 millones de euros).

Por su parte, las ventas netas entre julio y septiembre fueron de 989.918 millones de dólares taiwaneses (27.727 millones de euros), un 30,3% más en comparativa interanual y un 6% más en términos secuenciales.

"Nuestro desempeño en el tercer trimestre se vio respaldado por la fuerte demanda de nuestras tecnologías de vanguardia. De cara al cuarto trimestre de 2025, esperamos que nuestro negocio se vea respaldado por una demanda fuerte y continuada", ha afirmado el vicepresidente sénior y responsable financiero de TSMC, Wendell Huang.

En este sentido, la empresa prevé que los ingresos para el tramo final del año se sitúen entre los 32.200 millones y 33.400 millones de dólares estadounidenses (27.641 y 28.671 millones de euros). El margen de beneficio bruto estará comprendido entre el 59% y el 61%, al tiempo que el margen operativo irá del 49% al 51%.

