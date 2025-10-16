Agencias

Díaz avisa de que Sumar no apoyará la propuesta actual de Seguridad Social de cuotas para autónomos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha advertido este jueves de que Sumar no apoyará la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre las cotizaciones de los autónomos si ésta se mantiene en sus términos actuales.

"Yo he conocido esta propuesta por los medios de comunicación y, a riesgo de no conocer el texto, por lo que conozco por los medios, no la compartimos en absoluto", ha subrayado la vicepresidenta desde Bruselas tras visitar una acampada de mujeres por Gaza.

Díaz ha afirmado que la propuesta de Seguridad Social "penaliza de manera singular a los autónomos con rentas más bajas". "Si se mantiene esta propuesta, desde nuestro espacio político no la vamos a compartir", ha recalcado la ministra, que ha insistido en que la progresividad empieza por arriba, no por abajo.

EuropaPress

