Carola Baleztena se emociona al recordar su año más duro

El pasado 10 de enero -coincidiendo con su 45 cumpleaños- Carola Baleztena se sometía a una histerectomía radical, una extirpación del aparato reproductor femenino, tras encontrarle un bulto sospechoso en una revisión rutinaria. Ha sido un año en el que se ha centrado en ella, se ha dejado querer por su familia y este jueves ha reaparecido en la V edición de ELLE x Hope, la gala benéfica de ELLE en apoyo a la lucha contra el cáncer.

Allí, Carola ha atendido a los medios de comunicación y no ha podido evitar emocionarse cuando se le ha preguntado por su estado actual y por cómo ha llevado estos meses en un segundo plano.

"Llevaba tiempo, la verdad, aproximadamente un año... pero aquí estoy", decía ante las cámaras. "Me toca venir, siempre les apoyo, es una causa que tengo que apoyar, que siempre he apoyado y siempre apoyaré", confesaba muy "emocionada".

La actriz aseguraba que "ha sido un año complicado y que no tengo... no tengo fuerzas todavía para hablarlo" y rompía a llorar al intentar expresar con palabras por todo lo que ha tenido que pasar estos meses alejada de las cámaras.

Sin embargo, dejaba claro que se encuentra "bien, dentro del desorden estoy en orden". Con una sonrisa, Carola se despedía de las cámaras, dejando para otro momento desvelar cómo ha sido este año tan marcado en su vida.