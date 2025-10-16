CamperDays amplía su presencia internacional con nuevas aperturas en Perú y Marruecos

CamperDays continúa su expansión glbal con la apertura de nuevos puntos de recogida en Lima (Perú) y Casablanca (Marruecos), ofreciendo la posibilidad de explorar ambos países con diferentes vehículos como autocaravanas, SUV o furgonetas 4x4.

La compañía ha explicado que la decisión de incluir estos dos países responde al "fuerte impulso" turístico que han experimentado. "El crecimiento de CamperDays está estrechamente vinculado al interés de los viajeros por descubrir el mundo de manera independiente, flexible y segura", ha señalado en una nota de prensa la responsable de Marketing de la compañía, Adriana Neves.

Además, Neves ha añadido que expandirse por Marruecos y Perú es un paso más en su "misión de ofrecer experiencias más auténticas y personalizadas en destinos de gran riqueza cultural y natural".

Actualmente, CamperDays ofrece acceso a más de 40.000 vehículos en todo el mundo, con presencia en Europa, América, África y Oceanía. Su plataforma permite reservar en solo tres pasos y conectar directamente con una red global de proveedores locales de confianza.

Con esta expansión, CamperDays reafirma su compromiso con un modelo de viaje "más fácil, seguro y flexible", a medida que el turismo por carretera continúa consolidándose como una de las principales tendencias del sector.