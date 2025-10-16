Boris Izaguirre se acuerda de Cayetana Guillén Cuervo y manda un mensaje a Amaia Montero tras su vuelta a 'LODVG'

El anuncio del regreso de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh' 18 años después de su marcha -un secreto a voces en los últimos meses que se han resistido a confirmar hasta que se ha cumplido un año de la salida de Leire Martínez del grupo- se ha convertido en una de las noticias más comentadas del día y, como no podía ser de otra manera, han sido numerosos los rostros conocidos que se han pronunciado sobre la esperada vuelta de 'la reina del pop' a la banda que la lanzó al estrellato a principios de los 2000 y que dejó en 2006 para emprender una carrera en solitario.

Entre ellos Boris Izaguirre, que siempre al lado de la cultura, y apasionado de la literatura, no se ha perdido este miércoles la gala del Premio Planeta 2025 -que ha ganado Juan del Val con su novela 'Vera, una historia de amor'- que se ha celebrado en el Museu Nacional D'Art de Cataluña, en Barcelona.

Siempre directo, el comunicador venezolano no ha podido evitar acordarse de Cayetana Guillén Cuervo y no ha dudado en mandar un mensaje a Amaia: "Me ha dado mucha alegría la noticia. Espero que Amaia desbloquee a Cayetana y reanude su amistad" ha sentenciado, revelando así que la relación entre ambas continúa rota después del desliz de la actriz el pasado mes de abril cuando, al preguntarle la prensa por la cantante, confirmó su regreso a 'La Oreja' pensando que ya era 'vox populi'.

"Yo lo sabía hace mucho, pero ella me pidió por favor que no lo dijera a nadie por su ahijado, que sabéis que es la madrina de mi hijo Leo y claro, yo no lo dije a nadie" reconocía emocionada, asegurando que Amaia lo iba "a petar" en su vuelta con el grupo. Unas declaraciones que sentaban fatal a la donostiarra que, sintiéndose traicionada, dejaba de seguir en redes sociales a la que era su íntima amiga y decidía poner fin a su amistad.

Y aunque en estos 6 meses Cayetana no ha vuelto a hablar públicamente sobre Amaia, analizando el mensaje de Boris -muy cercano a la actriz- parece que su relación continúa rota tras la confirmación del regreso de la cantante a 'LODVG'.