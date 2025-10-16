Bezzecchi, sancionado con doble 'long lap' en Phillip Island por su incidente con Márquez

Los comisarios del Mundial de Motociclismo han sancionado con un doble 'long lap' para este domingo en el Gran Premio de Australia al piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) por ser el causante del accidente con el español Marc Márquez (Ducati) en la carrera del Gran Premio de Indonesia.

Bezzecchi embistió por detrás la 'Desmosedici' del nueve veces campeón del mundo y ambos se fueron al asfalto, siendo el de Cervera el peor parado, con una lesión en el hombro que le hará ser baja en el trazado de Phillip Island.

El italiano reconoció tras conocer la sanción que "desafortunadamente" cometió "un error". "Intenté evitar el contacto lo máximo posible, pero por desgracia, no pude y rocé ligeramente la parte trasera de la moto de Marc. Las consecuencias fueron graves porque en ese punto había un gran hueco entre el asfalto y la grava, y, al derrapar, Marc tocó la grava y se lesionó, así que lo siento mucho", apuntó al micrófono de 'MotoGP'.

"Claro que no quería chocar con nadie. Y tampoco quería arruinar ni mi carrera ni la de nadie, pero esto son las carreras y esto puede pasar. La sanción es una decisión de la Dirección de Carrera y la respeto y la acepto. Mi mentalidad no cambia, intentaré darlo todo para aprovechar al máximo el fin de semana", sentenció.