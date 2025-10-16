Agencias

Ayuso critica que el Gobierno sea "incapaz de decir una sola palabra" sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado

Por Newsroom Infobae

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que el Gobierno sea "incapaz de decir una sola palabra" sobre el Nobel de la Paz concedido a la opositora venezolana María Corina Machado.

En la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, la dirigente autonómica ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya sido "incapaz" de felicitar a Corina Machado, algo que le tenía que dar "vergüenza" cuando sí lo ha hecho en otras ocasiones.

"Feminismo e igualdad sería felicitar a una mujer como María Corina Machado, que lucha por la libertad y la democracia en Venezuela y les ha ganado estrepitosamente en las urnas", ha asegurado Díaz Ayuso.

Considera que esto se debe a que el Gobierno tiene como "aliados" a todas las "dictaduras del mundo y narcoestados", por lo que ha cuestionado esas alianzas internacionales.

En la misma línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha reprochado que la izquierda "desprecie" a la ganadora del Nobel de la Paz, una mujer que "lucha de verdad por la libertad y contra la dictadura".

EuropaPress

