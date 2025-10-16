Agencias

AV. Ten y Cabello, oros en kilómetro contrarreloj en los Mundiales Paralímpicos de Ciclismo en Pista

Por Newsroom Infobae

El valenciano Ricardo Ten y el cordobés Alfonso Cabello inauguraron este jueves el medallero español al proclamarse campeones del mundo del kilómetro contrarreloj de las clases C1 y C5 respectivamente de los Mundiales Paralímpicos de Ciclismo en Pista que se están disputando en Río de Janeiro (Brasil).

Ten sumó un maillot arcoíris más a su extenso armario después de ir de menos a más y hacerse con el título gracias a un gran final. El español marchaba segundo al paso por los 750 metros, pero terminó con fuerza para imponerse con un tiempo de 1:15.182 por los 1:15.432 del malayo Mohamed Yusuf Hafizi Shaharuddin.

Por su parte, Cabello volvió a ser el mejor en el kilómetro de la clase C5 en una final donde hizo valer su poderoso arranque. A partir d ahí, el andaluz supo regular para colgarse el oro con un crono de 1:03.513, con más de medio segundo sobre el británico Blaine Hunt, campeón del mundo en 2024.

