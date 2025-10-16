Asociación Víctimas Mortales Dana 29O rechaza la presencia de Mazón en el funeral: "Incómodo se queda muy corto"

Miembros de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29O rechazan que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, asista al funeral de Estado por las víctimas de la barrancada, que tendrá lugar el próximo 29 de octubre, cuando se cumple un año de la catástrofe en la que murieron 229 personas.

Así lo ha manifestado en declaraciones a la Cadena Ser la presidenta de la Asociación, Rosa Álvarez, sobre el rechazo de los integrantes de la asociación a que Mazón asista al acto.

Álvarez ha sostenido que no quieren que Mazón acuda al funeral porque consideran que es "el máximo responsable de la muerte de nuestros fallecidos". Además, cree que "no sería muy congruente", ya que están solicitando "a toda hora" su dimisión y que se ponga a disposición judicial. "Taxativamente no queremos que vaya", ha aseverado.

En la misma línea, ha tildado de "muy ingrato" que Mazón asista al funeral de Estado. "Incómodo se queda muy corto", ha agregado.

De hecho, ha apuntado que solicitaron a los organizadores --el Gobierno central y la Casa Real-- la ausencia del jefe del Consell en el funeral de Estado y que en las invitaciones al acto que las familias están recibiendo estos días, muchas de ellas responden con la petición de que Mazón no asista.

En cuanto a la organización del acto, espera que sean las familias quienes tengan el protagonismo porque son "la voz y la cara de quienes nunca tendrían que haber fallecido".

El funeral de Estado en memoria de las víctimas mortales de la dana se celebrará en la Ciutat de les Arts i les Ciències de la ciudad de València el próximo 29 de octubre, el día en que se cumplirá un año de la catástrofe que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y que dejó 229 personas fallecidas.

Al encuentro está prevista la asistencia de los Reyes, así como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, entre otras autoridades.

La organización del acto ha sido abordada por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, junto a las asociaciones de víctimas de la dana.