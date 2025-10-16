Alcalde de Cádiz destaca la presencia de la cultura gaditana en el Congreso de la Lengua Española en Perú

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado la importante presencia que ha tenido la cultura gaditana, con una clara vocación de "ida y vuelta", en el X Congreso Internacional de la Lengua Española que se está celebrando en Arequipa (Perú).

"La presencia de Cádiz en Arequipa ha quedado patente de mano de la cultura y de la representación institucional de la ciudad como invitada al X Congreso Internacional de la Lengua, de la mano del Instituto Cervantes. Un viaje de ida y vuelta cultural que no ha pasado desapercibido en estos días", ha señalado el alcalde en palabras recogidas en una nota por el Ayuntamiento.

Entre estas muestras culturales destacan las exposiciones de ilustración de Arturo Redondo o la de fotografías de Pablo Juliá y Joaquín Hernández 'Kiki', así como la presentación de los libros de Antonio Muñoz y Benito Olmo, y la Cantata Flamenca en el Teatro arequipeño, entre otros. Todo ello son ejemplo de cómo la cultura gaditana "tiene mucho que decir", según ha valorado el alcalde, que ha estado acompañado en este viaje por la teniente de alcalde de Cultura, Maite González.

El cierre en esta programación gaditana correrá a cargo de la actuación de Leo Power, José Carlos Gómez y Juan Ogalla, que estarán acompañados de Juan José Téllez y Javier Osuna.

La experiencia ha servido para "sumar a la ciudad" desde el punto de vista institucional, haciendo que el nombre de Cádiz estuviera "muy presente" en este CILE con el encuentro con el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, o durante la reinauguración de la Casa Gibson, así como en los actos planteados por el Colegio de Abogados, donde se habló de la Constitución de 1812 y de conceptos como la libertad, la democracia o el progreso.

Durante la jornada de este pasado miércoles, la delegación gaditana participó en la sesión inaugural del Congreso de la Lengua, presidida por el Rey Felipe VI, y en el homenaje a Mario Vargas Llosa, que ha tenido un papel protagonista a lo largo de toda la semana.

El alcalde de Cádiz aprovechó la ocasión para saludar al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y al secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand.